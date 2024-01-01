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*Новое видео NIGHTWISH 28
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*Новое видео NIGHTWISH 28
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 23
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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Belladonna

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22 май 2024 : 		 JOEY BELLADONNA почтит память DIO

2 апр 2024 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 янв 2024 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

4 дек 2023 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

26 ноя 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

10 окт 2023 : 		 JOEY BELLADONNA о возможности петь в JOURNEY

7 сен 2023 : 		 JOEY BELLADONNA был бы не против петь в JOURNEY

30 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

14 июн 2023 : 		 Караоке от JOEY BELLADONNA

2 апр 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

17 янв 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

30 дек 2022 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 окт 2022 : 		 JOEY BELLADONNA возвращает BEYOND FRONTIERS

8 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню FOREIGNER

7 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню JUDAS PRIEST

1 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню DIO

15 апр 2020 : 		 JOEY BELLADONNA о решении организовать трибьют-проект JOURNEY

8 мар 2020 : 		 JOEY BELLADONNA представил трибьют-проект JOURNEY

16 ноя 2016 : 		 Кавер-версия BON JOVI от JOEY BELLADONNA

17 авг 2016 : 		 JOEY BELLADONNA готов вернуться в студию

24 июл 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет классику ZZ TOP

29 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, AC/DC

26 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет композицию JOURNEY

12 июн 2011 : 		 Видео с выступления JOEY BELLADONNA
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|||| сегодня

JOEY BELLADONNA почтит память DIO



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JOEY BELLADONNA решил собрать трибьют-группу Ронни Джейма Дио и отыграет четыре концерта в августе, исполнив материал DIO, BLACK SABBATH и RAINBOW:

August 15 - Captain Hiram's - Sebastian, FL
August 16 - Piper's Pub - Pompano Beach, FL
August 17 - OCC Road House - Clearwater, FL
August 18 - Conduit - Winter Park, FL






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