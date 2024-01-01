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JOEY BELLADONNA почтит память DIO



JOEY BELLADONNA решил собрать трибьют-группу Ронни Джейма Дио и отыграет четыре концерта в августе, исполнив материал DIO, BLACK SABBATH и RAINBOW:



August 15 - Captain Hiram's - Sebastian, FL

August 16 - Piper's Pub - Pompano Beach, FL

August 17 - OCC Road House - Clearwater, FL

August 18 - Conduit - Winter Park, FL











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