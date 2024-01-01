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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Belladonna

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29 янв 2024 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

4 дек 2023 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

26 ноя 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

10 окт 2023 : 		 JOEY BELLADONNA о возможности петь в JOURNEY

7 сен 2023 : 		 JOEY BELLADONNA был бы не против петь в JOURNEY

30 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

14 июн 2023 : 		 Караоке от JOEY BELLADONNA

2 апр 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

17 янв 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

30 дек 2022 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 окт 2022 : 		 JOEY BELLADONNA возвращает BEYOND FRONTIERS

8 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню FOREIGNER

7 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню JUDAS PRIEST

1 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню DIO

15 апр 2020 : 		 JOEY BELLADONNA о решении организовать трибьют-проект JOURNEY

8 мар 2020 : 		 JOEY BELLADONNA представил трибьют-проект JOURNEY

16 ноя 2016 : 		 Кавер-версия BON JOVI от JOEY BELLADONNA

17 авг 2016 : 		 JOEY BELLADONNA готов вернуться в студию

24 июл 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет классику ZZ TOP

29 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, AC/DC

26 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет композицию JOURNEY

12 июн 2011 : 		 Видео с выступления JOEY BELLADONNA
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|||| сегодня

NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY



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Nicko McBrain и его трибьют коллектив BAD COMPANY DODGY ENTERPRISE выступили в рамках благотворительного шоу 27 января Classic Rock & Roll Party в Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida. На вечеринке собрались знакомые лица из числа звезд рок-музыки, чтобы собрать средства в поддержку жертв жестокого обращения с детьми и домашнего насилия по всей Южной Флориде. В джем-сейшн приняли участие барабанщик BAD COMPANY Simon Kirke, вокалист ANTHRAX Joey Belladonna, бывший барабанщик TWISTED SISTER Joe Franco и экс-вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens.














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