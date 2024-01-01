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NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY



Nicko McBrain и его трибьют коллектив BAD COMPANY DODGY ENTERPRISE выступили в рамках благотворительного шоу 27 января Classic Rock & Roll Party в Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida. На вечеринке собрались знакомые лица из числа звезд рок-музыки, чтобы собрать средства в поддержку жертв жестокого обращения с детьми и домашнего насилия по всей Южной Флориде. В джем-сейшн приняли участие барабанщик BAD COMPANY Simon Kirke, вокалист ANTHRAX Joey Belladonna, бывший барабанщик TWISTED SISTER Joe Franco и экс-вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens.



























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