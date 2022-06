сегодня



Вокалист GREEN DAY: «Да ну эту ЮСУ!»



Billie Joe Armstrong эмоционально отреагировал на решение Верховного суда относительно прав на аборты в ходе выступления 24 июня в Лондоне:



«Найух Америку. Я отказываюсь от своего гражданства. Я перееду сюда. В мире слишком много грёбаных глупостей, чтобы продолжать жить в этой жалкой грёбаной оправдывающей себя стране. О, я не шучу. В ближайшие дни вы узнаете много обо мне».



На субботнем концерте GREEN DAY в Хаддерсфилде (Англия) он подверг критике решение пяти судей Верховного суда, которые проголосовали за отмену решения Роу против Уйэда, сказав «К чёрту Верховный суд Америки» перед исполнением песни "American Idiot". Он также назвал судей, ответственных за отмену решения Роу против Уэйна, «м*даками».

