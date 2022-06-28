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*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
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Green Day

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|||| сегодня

Вокалист GREEN DAY: «Да ну эту ЮСУ!»



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Billie Joe Armstrong эмоционально отреагировал на решение Верховного суда относительно прав на аборты в ходе выступления 24 июня в Лондоне:

«Найух Америку. Я отказываюсь от своего гражданства. Я перееду сюда. В мире слишком много грёбаных глупостей, чтобы продолжать жить в этой жалкой грёбаной оправдывающей себя стране. О, я не шучу. В ближайшие дни вы узнаете много обо мне».

На субботнем концерте GREEN DAY в Хаддерсфилде (Англия) он подверг критике решение пяти судей Верховного суда, которые проголосовали за отмену решения Роу против Уйэда, сказав «К чёрту Верховный суд Америки» перед исполнением песни "American Idiot". Он также назвал судей, ответственных за отмену решения Роу против Уэйна, «м*даками».

#GreenDay#RoeVWade#hellamegatour
billie joeвЂ™s statement on roe vs wade at london hella mega tour last night pic.twitter.com/6cJx4oa6I1






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28 июн 2022
Tomahawk
Ой, а что это у нас там... Неужто щёчки наел?
Like!2
28 июн 2022
f
father
Ларс уже бросался обещаниями переехать обратно в Данию, если Трампа выберут президентом, так что веры таким заявлениям особо нет:)
Like!3
28 июн 2022
gravitgroove
Против абортов большинство центральных штатов, за - околоокеанские штаты вроде штата-города Нью Йорк или Калифорнии.
28 июн 2022
P
Peter-Warlock
На сколько я понял, Верховный Суд просто вернул штатам их конституционное право самим регулировать политику абортов, но леваки опять чего-то там придумали и порвались от ора : "права женщин нарушены!"
Like!2
28 июн 2022
грозакоммунистов
Я конечно не сторонник всех этих отмен абортов, но подобные потуги от отожравшихся поп-звёзд, которые из-за всего что происходит и хоть как-то противоречит их позиции начинают визжать, кидаться в омут с головой и попутно рвать все концы (на словах конечно) - весьма и весьма забавляют :) Ну пусть в Россию приезжают, там аборты разрешены. Сравнит.
Like!1
28 июн 2022
rattle_snake
грозакоммунистов, да ,аборты в россии не выгодны.. выгодно заделать и получить бабла,,свиноматки рожают по 5, можно и салярис взять в кредит и ипотеку... #яженщинаярожале
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