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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Green Day

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8 фев 2023 : 		 Вокалист GREEN DAY вновь спел материал MÖTLEY CRÜE

9 июл 2022 : 		 TED NUGENT вновь прокомментировал слова вокалиста GREEN DAY

30 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Вокалист GREEN DAY потерял свою душу»

28 июн 2022 : 		 Вокалист GREEN DAY: «Да ну эту ЮСУ!»

14 сен 2021 : 		 Кавер-версия KISS от GREEN DAY

27 июл 2021 : 		 GREEN DAY исполнили KISS, Paul и Gene одобрили

19 май 2021 : 		 Стадионный тур GREEN DAY, FALL OUT BOY и WEEZER стартует летом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео GREEN DAY

15 сен 2016 : 		 Новое видео GREEN DAY

16 авг 2016 : 		 Видео с текстом от GREEN DAY

8 апр 2013 : 		 ALL TIME LOW откроют российское выступление GREEN DAY

11 ноя 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

31 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

29 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

8 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

25 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

12 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

8 сен 2012 : 		 Новая песня GREEN DAY

3 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

16 авг 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

15 авг 2012 : 		 Новая песня GREEN DAY

17 июл 2012 : 		 Видео с текстом от GREEN DAY

28 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист новогоа альбома GREEN DAY

11 дек 2011 : 		 GREEN DAY поздравляют METALLICA

12 янв 2011 : 		 Трейлер нового релиза GREEN DAY
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|||| сегодня

Вокалист GREEN DAY вновь спел материал MÖTLEY CRÜE



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THE COVERUPS, сайд-проект участников GREEN DAY Billie Joe Armstrong и Mike Dirnt, отыграл второго февраля в the Retro Junkie, Walnut Creek, California, — видео доступно ниже.






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