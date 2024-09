сегодня



Дрон спугнул GREEN DAY



Во время концерта группы GREEN DAY в Детройте в среду (4 сентября) над сценой был замечен беспилотный летательный аппарат. Группа исполняла песню «Longview» примерно в 20:50, то есть в течение 20 минут после начала концерта, когда из-за кулис появился работник сцены, чтобы увести музыкантов прямо посреди исполнения, после чего они были срочно перевезены в подтрибунные помещения.



«Некий человек направил дрон прямо на пространство стадиона Comerica Park, поэтому GREEN DAY убрали со сцены», — сказал в своем заявлении представитель полиции Детройта, капрал Дэн Донаковски. «Вскоре после этого они вернулись к выступлению. Полиция обнаружила этого человека за пределами стадиона. Он задержан на время дальнейшего расследования».



Концерт возобновился через 10 минут, и фронтмен группы Billie Joe Armstrong сказал 35 000 присутствующих фанатов: «Как дела, ребята? Все в порядке?».



Позже он добавил. «Ни один ублюдок не остановит нас, я точно вам говорю».



После заключительной песни «Good Riddance (Time of Your Life)» он еще раз обратился к произошедшему, сказав: «Вечер, который мы все будем помнить».









Green Day just got forced offstage. Some guy ran onstage and said something and they all ran off pic.twitter.com/Nl9wsBbgfN







Detroit! Sorry for the delay in the show tonight, Stadium security had us clear the stage while they dealt with a potential safety issue. DPD quickly resolved the situation, and we were able to continue. Thanks for understanding.рџ’љ #greendayDetroit





