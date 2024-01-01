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Фронтмен GREEN DAY: «Lars Ulrich по-настоящему творческий барабанщик»



Во время появления на "The Howard Stern Show" для продвижения нового альбома GREEN DAY "Saviors" легендарное поп-панк-трио в составе Billie Joe Armstrong'a, Mike'a Dirn'a и Tré Cool спросили их мнение о некоторых из самых известных рок-барабанщиков, включая Ларса Ульриха из METALLICA.



Когда ведущий заметил, что Ulrich отлично вписался в METALLICA, Armstrong сказал:



«У Lars'a действительно нестандартная манера игры. Я думаю, он по-настоящему творческий барабанщик. Я считаю, что до сих пор металлические барабанщики его жанра, на которых повлияла METALLICA, стараются быть более прилежными в своей игре.



Но я считаю, что они с James'ом Hetfield'ом играют вместе просто идеально. Его барабанные партии совершенно уникальны для того, как играет Lars. Мне очень нравится, как играет Lars. Он отличный барабанщик».



Cool, похоже, согласился с ним и добавил:



«И его энергия заразительна. Он как хэви-металлический персонаж из Маппетов».







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