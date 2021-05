сегодня



Стадионный тур GREEN DAY , FALL OUT BOY и WEEZER стартует летом



GREEN DAY, FALL OUT BOY и WEEZER, начиная с середины июля, едут в стадионный тур по США, который пройдёт в 21 городе:



July 24 - Dallas, TX - Globe Life Field



July 27 - Atlanta, GA - Truist Park



July 29 - Houston, TX - Minute Maid Park



July 31 - Jacksonville, FL - TIAA Bank Field



August 01 - Miami, FL - Hard Rock Stadium



August 04 - Flushing, NY - Citi Field



August 05 - Boston, MA - Fenway Park



August 08 - Washington, DC - Nationals Park



August 10 - Detroit, MI - Comerica Park



August 13 - Hershey, PA - Hersheypark Stadium



August 15 - Chicago, IL - Wrigley Field



August 17 - Columbus, OH - Historic Crew Stadium



August 19 - Pittsburgh, PA - PNC Park



August 20 - Philadelphia, PA - Citizen’s Bank Park



August 23 - Minneapolis, MN - Target Field



August 25 - Denver, CO - Dick’s Sporting Goods Park



August 27 - San Francisco, CA - Oracle park



August 29 - San Diego, CA - PetCo Park



September 01 - Milwaukee, WI - Summerfest



September 03 - Los Angeles, CA - Dodger Stadium



September 06 - Seattle, WA - T Mobile Park







