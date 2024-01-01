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*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
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Green Day

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5 янв 2024 : 		 Новая песня GREEN DAY

7 дек 2023 : 		 Новая песня GREEN DAY

25 окт 2023 : 		 Новый альбом GREEN DAY выйдет зимой

18 авг 2023 : 		 Бокс-сет от GREEN DAY выйдет осенью

8 фев 2023 : 		 Вокалист GREEN DAY вновь спел материал MÖTLEY CRÜE

9 июл 2022 : 		 TED NUGENT вновь прокомментировал слова вокалиста GREEN DAY

30 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Вокалист GREEN DAY потерял свою душу»

28 июн 2022 : 		 Вокалист GREEN DAY: «Да ну эту ЮСУ!»

14 сен 2021 : 		 Кавер-версия KISS от GREEN DAY

27 июл 2021 : 		 GREEN DAY исполнили KISS, Paul и Gene одобрили

19 май 2021 : 		 Стадионный тур GREEN DAY, FALL OUT BOY и WEEZER стартует летом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео GREEN DAY

15 сен 2016 : 		 Новое видео GREEN DAY

16 авг 2016 : 		 Видео с текстом от GREEN DAY

8 апр 2013 : 		 ALL TIME LOW откроют российское выступление GREEN DAY

11 ноя 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

31 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

29 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

8 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

25 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

12 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

8 сен 2012 : 		 Новая песня GREEN DAY

3 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

16 авг 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

15 авг 2012 : 		 Новая песня GREEN DAY

17 июл 2012 : 		 Видео с текстом от GREEN DAY
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|||| 5 янв 2024

Новая песня GREEN DAY



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"One Eyed Bastard" , новая песня группы GREEN DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Saviors", выход которого запланирован на 19 января.




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