Песни GREEN DAY на зубной щетке, плюшевом мишке и говорящей рыбе



Когда знаковому альбому исполняется, к примеру, лет тридцать, то выходит роскошное издание с массой бонус-материала. Но если говорить об альбоме GREEN DAY "Dookie", то это необычная пластинка. Именно поэтому GREEN DAY и Brain объединили усилия, чтобы создать «Dookie Demastered»: альбом, взорвавший формат панк-рока, переизданный на 15 малоизвестных, устаревших и неудобных форматах, которые теперь доступны для покупки.



Вместо того чтобы сглаживать края и настраивать динамические диапазоны, эта версия «Dookie» была тщательно изуродована, чтобы поместиться на форматах с бескомпромиссно низкой точностью воспроизведения, от восковых цилиндров до автоответчиков и зубных щеток. При этом в жертву приносится не только качество звучания, но и простота, а иногда и целые куплеты. Это «Dookie» в том виде, в котором ее никогда не хотели слушать.



"Demastered":



* Burnout - Player Piano Roll

* Having A Blast - Floppy Disk

* Chump - Teddy Ruxpin

* Longview - Doorbell

* Welcome To Paradise - Game Boy Cartridge

* Pulling Teeth - Toothbrush

* Basket Case - Big Mouth Billy Bass

* She - HitClip

* Sassafras Roots - 8-track

* When I Come Around - Wax Cylinder

* Coming Clean - X-Ray Record

* Emenius Sleepus - Answering Machine

* In The End - MiniDisc

* F.O.D. - Fisher Price Record

* All By Myself - Music Box



Ну а послушать все это великолепие можно на dookiedemastered.com.







