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Green Day

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TED NUGENT вновь прокомментировал слова вокалиста GREEN DAY



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TED NUGENT вновь прокомментировал слова вокалиста GREEN DAY в рамках программы "The Nightly Nuge":

«Я слышал слова Billie Armstrong'a из GREEN DAY [сказанные на днях на концерте в Лондоне]. Они просто невероятная группа, просто невероятные музыканты. Они начинали как панк-группа и гаражная банда, но Боже, но они реально умеют играть. Но когда вы просто сходите с ума от желания убивать младенцев, запрещать оружие, открывать границы и поддерживать правительство, которое импортирует химическое оружие с фентанилом против американских граждан... Даже если взять Pink [которая недавно разбушевалась в Twitter и заявила сторонникам решения об отмене судебного решения по делу Роу против Уйэда, чтобы они "никогда больше не слушали мою музыку"] — мы опять же имеем дело с талантливым артистом. И их трудолюбие заслуживает аплодисментов. Но чем они закончили... И я не обвиняю никого в злоупотреблении веществами, но нужно злоупотреблять большим количеством веществ, чтобы быть настолько глупым и настолько не понимать, что добро побеждает зло вместо того, чтобы поддерживать зло вместо добра.

Поэтому у меня всегда были самые лучшие зрители. Может быть, в моей аудитории есть много людей, которые не согласны с моей политической позицией, потому что моя политика довольно проста: Конституция США. "Эй, Ted, мне нравятся твои политические идеи". Конституция — это не идеи; Конституция — это самоочевидная истина. Так что спасибо всем, кто меня поддерживает.

И знаете что? Если кто-то играет убойную музыку, но вы не согласны с его политикой, всё равно наслаждайтесь убойной музыкой».




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9 июл 2022
Atheist666
Ted for President!!!

просмотров: 172

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