Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
*DJ SLIPKNOT немного угорел 19
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
[= ||| все новости группы



*

Green Day

*



27 авг 2024 : 		 GREEN DAY и 7-Eleven выпускают кофе

11 авг 2024 : 		 GREEN DAY переиздадут "American Idiot"

22 янв 2024 : 		 Фронтмен GREEN DAY: «Lars Ulrich по-настоящему творческий барабанщик»

5 янв 2024 : 		 Новая песня GREEN DAY

7 дек 2023 : 		 Новая песня GREEN DAY

25 окт 2023 : 		 Новый альбом GREEN DAY выйдет зимой

18 авг 2023 : 		 Бокс-сет от GREEN DAY выйдет осенью

8 фев 2023 : 		 Вокалист GREEN DAY вновь спел материал MÖTLEY CRÜE

9 июл 2022 : 		 TED NUGENT вновь прокомментировал слова вокалиста GREEN DAY

30 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Вокалист GREEN DAY потерял свою душу»

28 июн 2022 : 		 Вокалист GREEN DAY: «Да ну эту ЮСУ!»

14 сен 2021 : 		 Кавер-версия KISS от GREEN DAY

27 июл 2021 : 		 GREEN DAY исполнили KISS, Paul и Gene одобрили

19 май 2021 : 		 Стадионный тур GREEN DAY, FALL OUT BOY и WEEZER стартует летом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео GREEN DAY

15 сен 2016 : 		 Новое видео GREEN DAY

16 авг 2016 : 		 Видео с текстом от GREEN DAY

8 апр 2013 : 		 ALL TIME LOW откроют российское выступление GREEN DAY

11 ноя 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

31 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

29 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

8 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

25 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

12 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

8 сен 2012 : 		 Новая песня GREEN DAY

3 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GREEN DAY и 7-Eleven выпускают кофе



zoom
Повседневная кофейная рутина американцев скоро изменится. 28 августа 7-Eleven, Inc. в течение ограниченного времени представит эксклюзивную «юбилейную» смесь кофе GREEN DAY, Punk Bunny Coffee, в магазинах 7-Eleven, Speedway и Stripes по всей стране. Это эпическое сотрудничество было подготовлено в честь 60-летия с того момента, как 7-Eleven предложил идею свежесваренного кофе в стаканчиках, а также 30-летия выхода альбома GREEN DAY «Dookie» и 20-летия альбома «American Idiot».

В честь этого события 7-Eleven и Punk Bunny предлагают шанс сорвать большой куш, чтя традицию фанатов GREEN DAY закреплять свой фэндом чернилами - с изюминкой. 28 августа, начиная с 8:00 утра по восточному времени, первые 50 фанатов, которые придут в 7-Eleven по адресу 800 6th Ave в Нью-Йорке и нанесут татуировку, сделанную на заказ 7-Eleven x Punk Bunny, получат бесплатный кофе 7-Eleven на 711 дней*. Уникальная полупостоянная татуировка разработана Lady Cobra, уроженкой Bay Area и тату-мастером, которая будет присутствовать на мероприятии и сама нанесет несколько татуировок фанатам.

«В этом году мы отмечаем 60-летие 7-Eleven как первой национальной розничной сети, предложившей свежесваренный кофе в стаканчиках, что превратило нас в компанию, предлагающую кофе на вынос», - говорит Деннис Фелпс, старший вице-президент по мерчендайзингу (хранилища и фирменные напитки) 7-Eleven. «Что может быть лучше, чем объединиться с Punk Bunny, чтобы предложить нашим покупателям новые и эксклюзивные варианты кофе и предложить единственный в своем роде кофе?»

«Когда мы впервые собрались вместе как группа еще в средней школе, 7-Eleven в нашем родном городе был нашим любимым местом», — говорит Billie Joe Armstrong, фронтмен GREEN DAY. «Сейчас, когда мы празднуем годовщины двух наших самых значительных альбомов, мы можем с полным правом предложить наш кофе Punk Bunny в магазинах 7-Eleven».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 124

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом