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GREEN DAY и 7-Eleven выпускают кофе



Повседневная кофейная рутина американцев скоро изменится. 28 августа 7-Eleven, Inc. в течение ограниченного времени представит эксклюзивную «юбилейную» смесь кофе GREEN DAY, Punk Bunny Coffee, в магазинах 7-Eleven, Speedway и Stripes по всей стране. Это эпическое сотрудничество было подготовлено в честь 60-летия с того момента, как 7-Eleven предложил идею свежесваренного кофе в стаканчиках, а также 30-летия выхода альбома GREEN DAY «Dookie» и 20-летия альбома «American Idiot».



В честь этого события 7-Eleven и Punk Bunny предлагают шанс сорвать большой куш, чтя традицию фанатов GREEN DAY закреплять свой фэндом чернилами - с изюминкой. 28 августа, начиная с 8:00 утра по восточному времени, первые 50 фанатов, которые придут в 7-Eleven по адресу 800 6th Ave в Нью-Йорке и нанесут татуировку, сделанную на заказ 7-Eleven x Punk Bunny, получат бесплатный кофе 7-Eleven на 711 дней*. Уникальная полупостоянная татуировка разработана Lady Cobra, уроженкой Bay Area и тату-мастером, которая будет присутствовать на мероприятии и сама нанесет несколько татуировок фанатам.



«В этом году мы отмечаем 60-летие 7-Eleven как первой национальной розничной сети, предложившей свежесваренный кофе в стаканчиках, что превратило нас в компанию, предлагающую кофе на вынос», - говорит Деннис Фелпс, старший вице-президент по мерчендайзингу (хранилища и фирменные напитки) 7-Eleven. «Что может быть лучше, чем объединиться с Punk Bunny, чтобы предложить нашим покупателям новые и эксклюзивные варианты кофе и предложить единственный в своем роде кофе?»



«Когда мы впервые собрались вместе как группа еще в средней школе, 7-Eleven в нашем родном городе был нашим любимым местом», — говорит Billie Joe Armstrong, фронтмен GREEN DAY. «Сейчас, когда мы празднуем годовщины двух наших самых значительных альбомов, мы можем с полным правом предложить наш кофе Punk Bunny в магазинах 7-Eleven».







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