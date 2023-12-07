Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 39
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 21
*Стриминг для рокеров и металлистов 21
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга кос... 16
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 39
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 21
*Стриминг для рокеров и металлистов 21
[= ||| все новости группы



*

Green Day

*



7 дек 2023 : 		 Новая песня GREEN DAY

25 окт 2023 : 		 Новый альбом GREEN DAY выйдет зимой

18 авг 2023 : 		 Бокс-сет от GREEN DAY выйдет осенью

8 фев 2023 : 		 Вокалист GREEN DAY вновь спел материал MÖTLEY CRÜE

9 июл 2022 : 		 TED NUGENT вновь прокомментировал слова вокалиста GREEN DAY

30 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Вокалист GREEN DAY потерял свою душу»

28 июн 2022 : 		 Вокалист GREEN DAY: «Да ну эту ЮСУ!»

14 сен 2021 : 		 Кавер-версия KISS от GREEN DAY

27 июл 2021 : 		 GREEN DAY исполнили KISS, Paul и Gene одобрили

19 май 2021 : 		 Стадионный тур GREEN DAY, FALL OUT BOY и WEEZER стартует летом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео GREEN DAY

15 сен 2016 : 		 Новое видео GREEN DAY

16 авг 2016 : 		 Видео с текстом от GREEN DAY

8 апр 2013 : 		 ALL TIME LOW откроют российское выступление GREEN DAY

11 ноя 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

31 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

29 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

8 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

25 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

12 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

8 сен 2012 : 		 Новая песня GREEN DAY

3 сен 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

16 авг 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

15 авг 2012 : 		 Новая песня GREEN DAY

17 июл 2012 : 		 Видео с текстом от GREEN DAY

28 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист новогоа альбома GREEN DAY
Показать далее
| - |

|||| 7 дек 2023

Новая песня GREEN DAY



zoom
"Dilemma", новая песня группы GREEN DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Saviors", выход которого запланирован на 19 января.




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 дек 2023
L
LU---
х у е т а
а были песни неплохие иной паз
7 дек 2023
G
GlowoErzum
Довольно неплохо на фоне отвратных альбомов последних пятнадцати лет (и особенно Father of All...). Хотя постоянное чувство дежавю тоже присутствует, но это уже, видимо, из-за жанровых ограничений.

просмотров: 271

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом