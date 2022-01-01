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Green Day

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TED NUGENT: «Вокалист GREEN DAY потерял свою душу»



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TED NUGENT также не прошёл мимо решения Верховного Суда об отмене решения по делу Роу против Уйэда:

«Когда левые продолжают говорить, что "мы потеряли наше конституционное право на аборт", поделитесь со мной той фразой в Конституции, которая даёт вам право убивать нерождённых... Я хочу сказать, что об этом не говорится в Конституции, поэтому я повторю ещё раз: "Любые права, не перечисленные в ней, остаются на усмотрение штатов".

Очевидно, что вопрос абортов, как и любой другой вопрос, идея или догадка, которые не перечислены в Конституции или Билле о правах, несомненно, остаются на усмотрение штатов. Для этого даже гитаристу не нужен переводчик. Так что это снова истерия...

И я должен сказать вам, что слово "жестокость" от левых... Я был свидетелем того, как некоторые артисты, такие как Billie Armstrong из GREEN DAY — он невероятно талантлив, но он просто потерял свою душу — и Pink, невероятно талантливая, трудолюбивая артистка, которые кричат и нападают на людей, которые решили не делать аборт.

Кстати, сейчас, когда мы с вами разговариваем, если кто-то хочет сделать аборт в Америке, угадайте — он может его сделать. Это не запрет абортов; это возвращение к Конституции и здравому смыслу.

И опять же, есть медицинские проблемы... Можете ли вы представить себе, что вы пытаетесь принять решение, когда у вас есть выбор — либо спасти мать, либо ребёнка? Ну, это духовный момент между вами и Богом, вашим медицинским работником и мужем и женой или, по крайней мере, матерью и отцом.

Итак, я и моя семья верим в то, что аборт должен быть легальным, он должен быть безопасным и должен быть редкостью. Но не присылайте мне счёт, потому что я не согласен убивать этого невинного ребёнка, который, как доказала наука, чувствует боль, когда вы убиваете его в утробе матери.

Этот вопрос очень изменчив. Так что Верховный суд проделал хорошую работу».




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