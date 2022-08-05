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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 36
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
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Stratovarius

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8 июл 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

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3 июн 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

2 июн 2022 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью

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5 апр 2016 : 		 Подробности о сборнике лучших песен STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Коллекция лучших песен STRATOVARIUS выйдет в мае

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11 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

22 авг 2015 : 		 Документальный фильм о новом альбоме STRATOVARIUS

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

24 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRATOVARIUS

25 апр 2015 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в августе

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Новая песня STRATOVARIUS



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"Firefly", новая песня группы STRATOVARIUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 'Survive', выход которого запланирован на 23 сентября на earMUSIC:

"Survive"
"Demand"
"Broken"
"Firefly"
"We Are Not Alone"
"Frozen in Time"
"World on Fire"
"Glory Days"
"Breakaway"
"Before the Fall"
"Voice of Thunder"

STRATOVARIUS - New




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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5 авг 2022
C
Corpsegrinder04
На личный вкус, если сравнить вот это... и любую песню с условного Dreamspace или Destiny то сравнение явно не в пользу современного модерна. Хотя справедливости ради в постТолккиевский период пяток приличных песен можно набрать. Как раз по одной с альбома.
5 авг 2022
M
Mateas89
Хорошая песня) Пока все три сингла радуют, надеюсь, что и остальной альбом будет на уровне.
5 авг 2022
S
SS-ULTRA
Очень жду.
Хотя песни средние. Плохими не назову, но средние. Все альбомы после Толки нравятся, а Nemesis так вообще удачный эксперимент для них!

просмотров: 382

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