сегодня



Новая песня STRATOVARIUS



"Firefly", новая песня группы STRATOVARIUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 'Survive', выход которого запланирован на 23 сентября на earMUSIC:



"Survive"

"Demand"

"Broken"

"Firefly"

"We Are Not Alone"

"Frozen in Time"

"World on Fire"

"Glory Days"

"Breakaway"

"Before the Fall"

"Voice of Thunder"







+1 -0



( 3 ) просмотров: 382