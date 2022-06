2 июн 2022



Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью



STRATOVARIUS выпустят новую работу, получившую название "Survive", 23 сентября на earMUSIC.



Трек-лист:



01. Survive

02. Demand

03. Broken

04. Firefly

05. We Are Not Alone

06. Frozen In Time

07. World On Fire

08. Glory Days

09. Breakaway

10. Before The Fall

11. Voice Of Thunder







