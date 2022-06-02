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*Гитарист METALLICA дал петуха 18
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*Старый член вернулся в MEGADETH 15
*Новое видео HELLOWEEN 12
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Stratovarius

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2 июн 2022 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью

13 окт 2021 : 		 Дебютный альбом STRATOVARIUS вышел на виниле

7 сен 2021 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом

23 апр 2021 : 		 Фрагмент альбома STRATOFORTRESS

19 янв 2021 : 		 Детали альбома STRATOFORTRESS

21 апр 2019 : 		 TIMO TOLKKI назвал бывшего товарища по группе STRATOVARIUS TIMO KOTIPELTO «одним из лучших вокалистов в пауэр-металле»

25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

13 авг 2018 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

16 янв 2018 : 		 Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»

28 мар 2017 : 		 STRATOVARIUS: «Нам не интересно записывать кавер-альбом»

18 апр 2016 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Подробности о сборнике лучших песен STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Коллекция лучших песен STRATOVARIUS выйдет в мае

8 мар 2016 : 		 Басист STRATOVARIUS поздравил бывшего лидера STRATOVARIUS

29 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

16 сен 2015 : 		 STRATOVARIUS в акустике

11 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

22 авг 2015 : 		 Документальный фильм о новом альбоме STRATOVARIUS

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

24 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRATOVARIUS

25 апр 2015 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в августе

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления басиста STRATOVARIUS

22 фев 2015 : 		 Басист STRATOVARIUS выпустил третий сольник

17 ноя 2014 : 		 Рассказ о новом релизе STRATOVARIUS

28 окт 2014 : 		 Переиздание STRATOVARIUS выйдет в декабре

30 апр 2014 : 		 Новое видео STRATOVARIUS
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|||| 2 июн 2022

Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью



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STRATOVARIUS выпустят новую работу, получившую название "Survive", 23 сентября на earMUSIC.

Трек-лист:

01. Survive
02. Demand
03. Broken
04. Firefly
05. We Are Not Alone
06. Frozen In Time
07. World On Fire
08. Glory Days
09. Breakaway
10. Before The Fall
11. Voice Of Thunder




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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2 июн 2022
D
DHW
И эти в экоактивисты подались. Дело хорошее, кто спорит... главное что бы фэны с этим альбомом через полгода не обошлись так же, как текущий состав с альбомом 2005 года (возле зубов). Пошловато это как то.
2 июн 2022
C
Corpsegrinder04
Без Толкки это не Стратовариус, а Котипелто и Ко, с учётом того, что 90 % всех песен группы с 89 по 05 -й включительно были написаны исключительно им.
Но стоит признать несколько неплохих песен они запилили за последние 15 лет.
А у Толкки к сожалению кроме RR ничего толкового не было, не считая сольника Аллен/Ланде. А когда он поехал окончательно, вообще скам пошел откровенный.
2 июн 2022
D
DHW
Corpsegrinder04, правильно. вот это расстроило, что на обложку поместили последний альбом под руководством Толкки. Типо отреклись. Можно самоутверждаться, делая музыку, а можно вот так.
2 июн 2022
M
Mateas89
DHW, ничего не понял, какую обложку, куда поместили?
2 июн 2022
D
DHW
Mateas89, смотри, чуть выше и левее зубов черепа. Диск 2005г. Последний с Толкки. Кстати хороший.

просмотров: 727

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