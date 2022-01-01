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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 16
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Видео с текстом от SODOM 10
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Stratovarius

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30 сен 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

9 сен 2022 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS выпустил сольный альбом

23 авг 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

5 авг 2022 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

8 июл 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления STRATOVARIUS

3 июн 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

2 июн 2022 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью

13 окт 2021 : 		 Дебютный альбом STRATOVARIUS вышел на виниле

7 сен 2021 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом

23 апр 2021 : 		 Фрагмент альбома STRATOFORTRESS

19 янв 2021 : 		 Детали альбома STRATOFORTRESS

21 апр 2019 : 		 TIMO TOLKKI назвал бывшего товарища по группе STRATOVARIUS TIMO KOTIPELTO «одним из лучших вокалистов в пауэр-металле»

25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

13 авг 2018 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

16 янв 2018 : 		 Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»

28 мар 2017 : 		 STRATOVARIUS: «Нам не интересно записывать кавер-альбом»

18 апр 2016 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Подробности о сборнике лучших песен STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Коллекция лучших песен STRATOVARIUS выйдет в мае

8 мар 2016 : 		 Басист STRATOVARIUS поздравил бывшего лидера STRATOVARIUS

29 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

16 сен 2015 : 		 STRATOVARIUS в акустике

11 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

22 авг 2015 : 		 Документальный фильм о новом альбоме STRATOVARIUS

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS
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Новое видео STRATOVARIUS



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'Broken', новое видео группы STRATOVARIUS, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Survive':

Трек-лист:

01. Survive
02. Demand
03. Broken
04. Firefly
05. We Are Not Alone
06. Frozen In Time
07. World On Fire
08. Glory Days
09. Breakaway
10. Before The Fall
11. Voice Of Thunder




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