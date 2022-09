9 сен 2022



Бывший басист STRATOVARIUS выпустил сольный альбом



JARI BEHM выпустил новый альбом Mind Adventures, в записи которого принимали участие Gus Monsanto (ex-Adagio, ex-Revolution Renaissance), Peter James Goodman (Conquest), Berzan Önen и Alessandro Granato. Toni Paananen (Malpractice) записал партии ударных для пяти треков:



"Fight For A Victory"

"Neon Gravity"

"Fading"

"Gratitude"

"Leave Me If You Don't Feel"

"Dusty Canyon"

"Coming Back To The Point"

"Bass Rogue"

"Tuuliajolla"

"Odotus"



Видео на "Coming Back To The Point" и "Fight For A Victory" доступны ниже.







просмотров: 444