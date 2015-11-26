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Stratovarius

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13 окт 2021 : 		 Дебютный альбом STRATOVARIUS вышел на виниле

7 сен 2021 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом

23 апр 2021 : 		 Фрагмент альбома STRATOFORTRESS

19 янв 2021 : 		 Детали альбома STRATOFORTRESS

21 апр 2019 : 		 TIMO TOLKKI назвал бывшего товарища по группе STRATOVARIUS TIMO KOTIPELTO «одним из лучших вокалистов в пауэр-металле»

25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

13 авг 2018 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

16 янв 2018 : 		 Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»

28 мар 2017 : 		 STRATOVARIUS: «Нам не интересно записывать кавер-альбом»

18 апр 2016 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Подробности о сборнике лучших песен STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Коллекция лучших песен STRATOVARIUS выйдет в мае

8 мар 2016 : 		 Басист STRATOVARIUS поздравил бывшего лидера STRATOVARIUS

29 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

16 сен 2015 : 		 STRATOVARIUS в акустике

11 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

22 авг 2015 : 		 Документальный фильм о новом альбоме STRATOVARIUS

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

24 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRATOVARIUS

25 апр 2015 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в августе

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления басиста STRATOVARIUS

22 фев 2015 : 		 Басист STRATOVARIUS выпустил третий сольник

17 ноя 2014 : 		 Рассказ о новом релизе STRATOVARIUS

28 окт 2014 : 		 Переиздание STRATOVARIUS выйдет в декабре

30 апр 2014 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

20 апр 2014 : 		 Последний альбом STRATOVARIUS будет перевыпущен
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Дебютный альбом STRATOVARIUS вышел на виниле



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Music On Vinyl выпустили виниловую версию дебютного альбома STRATOVARIUS "Fright Night".

Трек-лист:

Side A
“Future Shock”
“False Messiah”
“Black Night”
“Witch-hunt”
“Fire Dance”

Side B
“Fright Night”
“Night Screamer”
“Darkness”
“Goodbye”

STRATOVARIUS вЂ“ Fright Night Debut Reissued On Limited Edition вЂњFlamingвЂќ Vinyl




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Corpsegrinder04


13 окт 2021, 10:56		Самый дерьмовый альбом стратовариуса, не считая постТолкиевского периода.
И какой же классный Твайлайт Тайм, вышедший после этого недоразумения.

Гепард


13 окт 2021, 12:49		Альбом и правда ни о чём, хороша разве что первая песня. По поводу Twilight Time солидарен, отличная запись.

А вот где новый альбом? У них еще не было таких долгих перерывов.

Exceptional


13 окт 2021, 15:24		Side B - сплошняком отличные песни. Видимо, ребята комментами выше дальше середины альбома не заходили (и это даже можно понять).

Alisher


13 окт 2021, 15:44		нормальный у них дебютник. сыроватый, но душевный. в 90-х заслушал его до дыр

Alisher


13 окт 2021, 15:46		До Destinty включительно у них все хорошо было. Потом пошла какая-то шляпа. В 2003 уже какой-то чрезмерный пафос пошел, который скрывал дефицит идей и был признаком того, что с группой пора завязывать. Дальше вообще ничего не слушал


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