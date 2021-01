сегодня



Детали альбома STRATOFORTRESS



Кавер-проект STRATOVARIUS STRATOFORTRESS представил обложку и трек-лист альбома Anthems Of The World:



"Destiny" - StratospherE

"Hunting High & Low" - Kublai Kapsalis

"Black Diamond" - Beto Vazquez Infinity

"Distant Skies" - Marko Pukkila

"Eternity" - Dark Horizon

"Hold On To Your Dream" - Heart Attack

"Anthem Of The World" - Tales And Legends

"Paradise" - Heaven Denies

"Shine In The Dark" - Magma Lake

"Playing With Fire" - Gépmadár

"Father Time" - Iliour Griften

"S.O.S" - Eagleheart

"The Kiss Of Judas" - Silent Saga

"Halcyon Days" - Sunrise







