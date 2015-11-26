сегодня



TIMO TOLKKI назвал бывшего товарища по группе STRATOVARIUS TIMO KOTIPELTO «одним из лучших вокалистов пауэр-металле»



Бывший гитарист Stratovarius Timo Tolkki опубликовал следующее сообщение в Facebook, что довольно странно, так как он расстался с группой в не очень хороших отношениях, но со временем они наладились:



«Мой друг Timo Kotipelto — один из лучших вокалистов в мировом пауэр-металле. Я до сих пор помню, как 1995 году я пошёл на встречу с TK к нему домой. Он открыл дверь, и я подумал: "Хорошо, он выглядит отлично". Затем он включил мне своё демо, и, услышав семь нот, я понял, что он именно тот, кто нужен».



Tolkki пел на первых трёх альбомах Stratovarius: "Fright Night" (1989), "Twilight Time" (1992) и "Dreamspace" (1994).



"Dreamspace" — это альбом, который поместил Stratovarius на карту металлического мира, но Tolkki передал вокальные обязанности Kotipelto в 1995 году для альбома "Fourth Dimension". Они выпустили альбом "Episode" в 1996 году с Kotipelto, и многие считают его прорывным.



Tolkki покинул Stratovarius в 2008 году после четырёх лет хаоса, в течение которых группа попала в череду междоусобиц, пиара, и выпустила одноимённый альбом, который не очень хорошо приняли фанаты, в это же время был уволен басист Jari Kainulainen. Сначала Tolkki приостановил деятельность группы, поскольку он обладал правами на имя Stratovarius, но в конечном итоге он передал права и все его лицензионные отчисления Timo Kotipelto, клавишнику Jens'у Johansson'у и барабанщику Jörg'у Michael'ю. Это позволило Stratovarius продолжить работу без Tolkki, и вместе с новым гитаристом Matias'ом Kupianen'ом группа начала работать над новым материалом. Они выпустили четыре альбома без Tolkki в период с 2009 по 2015 годы.

















+3 -1



( 2 )





просмотров: 1375

