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Stratovarius

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TIMO TOLKKI назвал бывшего товарища по группе STRATOVARIUS TIMO KOTIPELTO «одним из лучших вокалистов пауэр-металле»



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Бывший гитарист Stratovarius Timo Tolkki опубликовал следующее сообщение в Facebook, что довольно странно, так как он расстался с группой в не очень хороших отношениях, но со временем они наладились:

«Мой друг Timo Kotipelto — один из лучших вокалистов в мировом пауэр-металле. Я до сих пор помню, как 1995 году я пошёл на встречу с TK к нему домой. Он открыл дверь, и я подумал: "Хорошо, он выглядит отлично". Затем он включил мне своё демо, и, услышав семь нот, я понял, что он именно тот, кто нужен».

Tolkki пел на первых трёх альбомах Stratovarius: "Fright Night" (1989), "Twilight Time" (1992) и "Dreamspace" (1994).

"Dreamspace" — это альбом, который поместил Stratovarius на карту металлического мира, но Tolkki передал вокальные обязанности Kotipelto в 1995 году для альбома "Fourth Dimension". Они выпустили альбом "Episode" в 1996 году с Kotipelto, и многие считают его прорывным.

Tolkki покинул Stratovarius в 2008 году после четырёх лет хаоса, в течение которых группа попала в череду междоусобиц, пиара, и выпустила одноимённый альбом, который не очень хорошо приняли фанаты, в это же время был уволен басист Jari Kainulainen. Сначала Tolkki приостановил деятельность группы, поскольку он обладал правами на имя Stratovarius, но в конечном итоге он передал права и все его лицензионные отчисления Timo Kotipelto, клавишнику Jens'у Johansson'у и барабанщику Jörg'у Michael'ю. Это позволило Stratovarius продолжить работу без Tolkki, и вместе с новым гитаристом Matias'ом Kupianen'ом группа начала работать над новым материалом. Они выпустили четыре альбома без Tolkki в период с 2009 по 2015 годы.

TIMO TOLKKI Calls Former STRATOVARIUS Bandmate TIMO KOTIPELTO







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КомментарииСкрыть/показать 2 )

evilmarx


21 апр 2019, 13:41		Нормальный чел Толкки, не говнюком оказался. А творческие загоны - без них никуда.

SS-ULTRA


21 апр 2019, 14:31		Так они там тусят чего то вместе. Фотку видел не так давно, где они вместе после концерта стратов.
А Толки да, человек судя по всему норм.


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