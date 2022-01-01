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Новое видео STRATOVARIUS



Firefly, новое видео группы STRATOVARIUS, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Survive':



Трек-лист:



01. Survive

02. Demand

03. Broken

04. Firefly

05. We Are Not Alone

06. Frozen In Time

07. World On Fire

08. Glory Days

09. Breakaway

10. Before The Fall

11. Voice Of Thunder







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