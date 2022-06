сегодня



Видео с выступления STRATOVARIUS



Видео с выступления STRATOVARIUS, которое состоялось в рамках ProgPower USA 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Eagleheart"

"Phoenix"

"Shine in the Dark"

"Against the Wind"

"The Kiss of Judas"

"Paradise"

"4000 Rainy Nights"

"S.O.S."

"Destiny"

"Black Diamond"

"Forever"

"Speed of Light"

"Unbreakable"

"Hunting High and Low"







