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Stratovarius

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7 сен 2021 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом

23 апр 2021 : 		 Фрагмент альбома STRATOFORTRESS

19 янв 2021 : 		 Детали альбома STRATOFORTRESS

21 апр 2019 : 		 TIMO TOLKKI назвал бывшего товарища по группе STRATOVARIUS TIMO KOTIPELTO «одним из лучших вокалистов в пауэр-металле»

25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

13 авг 2018 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

16 янв 2018 : 		 Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»

28 мар 2017 : 		 STRATOVARIUS: «Нам не интересно записывать кавер-альбом»

18 апр 2016 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Подробности о сборнике лучших песен STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Коллекция лучших песен STRATOVARIUS выйдет в мае

8 мар 2016 : 		 Басист STRATOVARIUS поздравил бывшего лидера STRATOVARIUS

29 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

16 сен 2015 : 		 STRATOVARIUS в акустике

11 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

22 авг 2015 : 		 Документальный фильм о новом альбоме STRATOVARIUS

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

24 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRATOVARIUS

25 апр 2015 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в августе

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления басиста STRATOVARIUS

22 фев 2015 : 		 Басист STRATOVARIUS выпустил третий сольник

17 ноя 2014 : 		 Рассказ о новом релизе STRATOVARIUS

28 окт 2014 : 		 Переиздание STRATOVARIUS выйдет в декабре

30 апр 2014 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

20 апр 2014 : 		 Последний альбом STRATOVARIUS будет перевыпущен

20 дек 2013 : 		 Новое видео STRATOVARIUS
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STRATOVARIUS работают над новым альбомом



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Timo Kotipelto опубликовал следующее сообщение:

«В моей студии студии были посетители: мы с Jens'ом (Johansson'ом / клавишные) и Matias'ом (Kupiainen'ом / гитара) работаем над новым альбомом. Хочу заметить, что песни звучат просто прекрасно. Мне ещё надо отшлифовать тексты и потом, конечно же, записать все песни. Так что на ближайшие месяцы мне будет чем заняться. Но мне уже не терпится дождаться момента, когда альбом будет выпущен. В какой-то момент в 2022 году мы зажжОм!»

STRATOVARIUS - New Album In The Works:



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