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STRATOVARIUS работают над новым альбомом



Timo Kotipelto опубликовал следующее сообщение:



«В моей студии студии были посетители: мы с Jens'ом (Johansson'ом / клавишные) и Matias'ом (Kupiainen'ом / гитара) работаем над новым альбомом. Хочу заметить, что песни звучат просто прекрасно. Мне ещё надо отшлифовать тексты и потом, конечно же, записать все песни. Так что на ближайшие месяцы мне будет чем заняться. Но мне уже не терпится дождаться момента, когда альбом будет выпущен. В какой-то момент в 2022 году мы зажжОм!»

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