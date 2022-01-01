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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 65
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 13
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
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Wednesday 13

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10 авг 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

15 июл 2022 : 		 Бывший барабанщик W.A.S.P. в WEDNESDAY 13

19 апр 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Я общался с Джоуи за месяц до его смерти»

27 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона

23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records

22 апр 2021 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

29 мар 2021 : 		 Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

2 дек 2019 : 		 WEDNESDAY 13 представили кавер-версию песни GARY NUMAN

17 сен 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

17 авг 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

25 дек 2018 : 		 WEDNESDAY 13 о новом альбоме

20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

23 авг 2018 : 		 WEDNESDAY 13 начнут запись в декабре

16 окт 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

23 авг 2017 : 		 WEDNESDAY 13 на продажу

3 июн 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

19 май 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

29 апр 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WEDNESDAY 13
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|||| 10 авг 2022

Новое видео WEDNESDAY 13



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"You're So Hideous", новое видео группы WEDNESDAY 13, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Horrifier", выходящего седьмого октября:

01. Severed
02. Insides Out
03. Exhume And Devour
04. You're So Hideous
05. Good Day To Be A Bad Guy
06. Return To Haddonfield
07. Horrifier
08. Hell Is Coming
09. Halfway To The Grave
10. Christine: Fury In The Night
11. The Other Side




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