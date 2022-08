10 авг 2022



Новое видео WEDNESDAY 13



"You're So Hideous", новое видео группы WEDNESDAY 13, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Horrifier", выходящего седьмого октября:



01. Severed

02. Insides Out

03. Exhume And Devour

04. You're So Hideous

05. Good Day To Be A Bad Guy

06. Return To Haddonfield

07. Horrifier

08. Hell Is Coming

09. Halfway To The Grave

10. Christine: Fury In The Night

11. The Other Side







