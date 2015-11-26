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Wednesday 13

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30 окт 2020 : 		 Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

2 дек 2019 : 		 WEDNESDAY 13 представили кавер-версию песни GARY NUMAN

17 сен 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

17 авг 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

25 дек 2018 : 		 WEDNESDAY 13 о новом альбоме

20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

23 авг 2018 : 		 WEDNESDAY 13 начнут запись в декабре

16 окт 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

23 авг 2017 : 		 WEDNESDAY 13 на продажу

3 июн 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

19 май 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

29 апр 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WEDNESDAY 13

10 фев 2017 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом

12 авг 2016 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY на новом альбоме WEDNESDAY 13

1 июл 2016 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в следующем году

27 июн 2015 : 		 Фрагмент нового трека WEDNESDAY 13

16 апр 2015 : 		 WEDNESDAY 13 представили нового барабанщика

5 фев 2015 : 		 Концертное видео WEDNESDAY 13

28 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

26 янв 2015 : 		 Видео с выступления WEDNESDAY 13

20 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте
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|||| 30 окт 2020

Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13



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WEDNESDAY 13 опубликовали для прослушивания кавер-версию песни INXS "Devil Inside".

WEDNESDAY 13 Streaming Cover Of INXS Hit



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