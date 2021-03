сегодня



Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной



WEDNESDAY 13 шестнадцатого апреля на Nuclear Blast Records выпустят новый цифровой ЕР "Necrophaze: Antidote".



Трек-лист:



"Your Mother Still Sucks Cocks In Hell"

"Screwdriver 2 - The Return"

"Devil Inside" (Inxs cover)

"Films" (Gary Numan cover featuring Calico Cooper)







