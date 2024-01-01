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*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Wednesday 13

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WEDNESDAY 13 готовит новый альбом



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WEDNESDAY 13 в недавнем интервью Metalshop подтвердил, что работает над новым альбомом, который будет выпущен в следующем году. На вопрос о том, чего могут ожидать от него поклонники, он ответил:

«Хороший вопрос. Мне тоже не терпится узнать, что из этого получится. Я начал записывать несколько песен перед этим [европейским] туром, просто чтобы посмотреть, что придет мне в голову. У меня есть шесть или семь идей, и это немного больше похоже на MURDERDOLLS, я так понимаю, потому что я играл все эти песни. В них больше свободного рок-н-ролла, панка, так что это снова в моем сознании. И музыка в какой-то степени отражает это. Будет ли это продолжаться? Не знаю. В этом и заключается мое удовольствие, ведь я могу делать все, что захочу. Я никогда не пытаюсь сделать что-то одно; я просто пишу то, что пишу, и пусть оно выходит в свет. Если я пытаюсь думать о чем-то и сосредотачиваться на этом, мне кажется, что это не очень получается.

Следующая пластинка будет для меня особенной. Она десятая по счету. Это не может быть просто десятый альбом. Он должен быть так же хорош, как и первый. И я хочу сделать его таким. Поэтому я собираюсь много над ним работать. И когда мы вернемся домой после тура, я собираюсь потратить все время, которое у нас будет, возможно, до конца августа, на написание и запись этого альбома».




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