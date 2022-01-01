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WEDNESDAY 13: «Я общался с Джоуи за месяц до его смерти»



WEDNESDAY 13 в рамках недавней беседы обсудил смерть Джоуи Джордисона:



«Каждый вечер у нас есть небольшая часть программы, в которой я рассказываю историю и говорю о Джоуи. Это странно — в некоторые вечера я не говорю слишком много, потому что начинаю задыхаться. Я как бы доношу: "Вникай в это".



Это было тяжело принять, когда ты понимаешь, что его больше нет. Но мы успели записать вторую пластинку MURDERDOLLS ["Women And Children Last"], которая является моей любимой — на ней просто убийственные песни.



Когда эта пластинка была закончена, мы расстались безобразным образом , — я не буду в это вдаваться — но мы помирились в 2018 году. У нас было два выходных дня в Айове, и я поехал к нему домой. Я привёл туда всю группу. Мы устроили барбекю, пообщались, помирились и говорили: "Эй, давай снова замутим MURDERDOLLS. Давай сделаем ещё один альбом MURDERDOLLS". И буквально за месяц до смерти он написал мне смс, просто ни с того ни с сего, что смотрит "Техасскую резню бензопилой". Из своей постели он написал: "Я только что проснулся, а тут это показывают". Он просто хихикал, смотря "Автостопщика". И он написал мне сообщение и сказал: "Чувак, я с тобой, брат. Выше голову. Давай, выходи и сокруши их". Это было просто странное, неожиданное сообщение. Так что я не знаю, что с ним тогда происходило. А потом я получил новость о его смерти. Я в буквальном смысле только проснулся и получил кучу сообщений: "Ты слышал? Ты слышал?" И я всё понял...



Так что да, это была странная история. Но возможность выйти и сыграть эти песни, увидеть реакцию людей — это очень исцеляет. Мне это было очень нужно».













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