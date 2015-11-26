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Wednesday 13

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25 дек 2018 : 		 WEDNESDAY 13 о новом альбоме

20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

23 авг 2018 : 		 WEDNESDAY 13 начнут запись в декабре

16 окт 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

23 авг 2017 : 		 WEDNESDAY 13 на продажу

3 июн 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

19 май 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

29 апр 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WEDNESDAY 13

10 фев 2017 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом

12 авг 2016 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY на новом альбоме WEDNESDAY 13

1 июл 2016 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в следующем году

27 июн 2015 : 		 Фрагмент нового трека WEDNESDAY 13

16 апр 2015 : 		 WEDNESDAY 13 представили нового барабанщика

5 фев 2015 : 		 Концертное видео WEDNESDAY 13

28 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

26 янв 2015 : 		 Видео с выступления WEDNESDAY 13

20 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

10 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

6 янв 2015 : 		 WEDNESDAY 13 снимут концерт в Техасе

15 дек 2014 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в январе

19 окт 2014 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

12 май 2014 : 		 Обложка сборника WEDNESDAY 13
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WEDNESDAY 13 о новом альбоме



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WEDNESDAY 13 недавно рассказал о статусе нового альбома "Necrophaze", выход которого предварительно намечен на начало 2019 года на Nuclear Blast.

«Это будет действительно круто. Я делаю что-то совершенно другое. Все мои записи разные. Пока ещё слишком рано говорить — я не хочу всё выдавать — но я думаю, что фэнам он понравится. Думаю, это будет самый хорроровый диск из всех, что я когда-либо записывал. И это что-то другое. Я пока не могу этого объяснить. Это не концептуальный альбом, но это то, что никто никогда не делал до этого, я узнавал, и это будет круто... Всё собирается в единую картину... Мы скоро сделаем об этом новость. И это будет потрясающе. Там так много крутых вещей за пределами музыки, назовём это так. У нас тут есть кое-что классное. Я очень взволнован!»

По словам музыканта, оформление порадует поклонников старой школы:

«Если пойдет всё так, как я планирую, то будет две обложки: одна для винила, вторая — для CD. Совершенно разные. CD умирают, но я их по-прежнему люблю. Я люблю винил, но предпочитаю пока CD. Мне нравится смотреть на винил, иногда я люблю его слушать, но CD умирают — многие вообще о них уже не парятся — так что я проведу дополнительную работу над оформлением, чтобы фанаты запарились на этот счёт. Потому что наши фаны ценят особые издания. И я одних из тех, кто покупает альбом и хочет открыть его сам и посмотреть, что приготовила группа. Для меня это очень круто. Многие группы не парятся на этот счёт. Ну а я не из таких, я сделаю два варианта, и всё должно быть очень круто!»



WEDNESDAY 13




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