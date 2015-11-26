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WEDNESDAY 13 о новом альбоме



WEDNESDAY 13 недавно рассказал о статусе нового альбома "Necrophaze", выход которого предварительно намечен на начало 2019 года на Nuclear Blast.



«Это будет действительно круто. Я делаю что-то совершенно другое. Все мои записи разные. Пока ещё слишком рано говорить — я не хочу всё выдавать — но я думаю, что фэнам он понравится. Думаю, это будет самый хорроровый диск из всех, что я когда-либо записывал. И это что-то другое. Я пока не могу этого объяснить. Это не концептуальный альбом, но это то, что никто никогда не делал до этого, я узнавал, и это будет круто... Всё собирается в единую картину... Мы скоро сделаем об этом новость. И это будет потрясающе. Там так много крутых вещей за пределами музыки, назовём это так. У нас тут есть кое-что классное. Я очень взволнован!»



По словам музыканта, оформление порадует поклонников старой школы:



«Если пойдет всё так, как я планирую, то будет две обложки: одна для винила, вторая — для CD. Совершенно разные. CD умирают, но я их по-прежнему люблю. Я люблю винил, но предпочитаю пока CD. Мне нравится смотреть на винил, иногда я люблю его слушать, но CD умирают — многие вообще о них уже не парятся — так что я проведу дополнительную работу над оформлением, чтобы фанаты запарились на этот счёт. Потому что наши фаны ценят особые издания. И я одних из тех, кто покупает альбом и хочет открыть его сам и посмотреть, что приготовила группа. Для меня это очень круто. Многие группы не парятся на этот счёт. Ну а я не из таких, я сделаю два варианта, и всё должно быть очень круто!»















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