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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 12
*Новое видео CREMATORY 12
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Wednesday 13

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27 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона

23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records

22 апр 2021 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

29 мар 2021 : 		 Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

2 дек 2019 : 		 WEDNESDAY 13 представили кавер-версию песни GARY NUMAN

17 сен 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

17 авг 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

25 дек 2018 : 		 WEDNESDAY 13 о новом альбоме

20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

23 авг 2018 : 		 WEDNESDAY 13 начнут запись в декабре

16 окт 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

23 авг 2017 : 		 WEDNESDAY 13 на продажу

3 июн 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

19 май 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

29 апр 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WEDNESDAY 13

10 фев 2017 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом

12 авг 2016 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY на новом альбоме WEDNESDAY 13

1 июл 2016 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в следующем году
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WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона



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WEDNESDAY 13 почтил память бывшего коллеги по MURDERDOLLS Джоуи Джордисона в рамках выступления 23 марта в Albuquerque, New Mexico.

Watch: WEDNESDAY 13 Pays Tribute To Late MURDERDOLLS Bandmate JOEY JORDISON At U.S. Tour Kickoff





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