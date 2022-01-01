23 мар 2022



WEDNESDAY 13 — о новом альбоме



WEDNESDAY 13 в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме, выход которого намечен на этот год:



«Я начал писать музыку, как только вернулся домой [в начале пандемии], и к тому времени, когда всё это закончилось, я написал, кажется, около 50 музыкальных произведений, и только 10 песен мне понравились, или 10 песен для меня имели какое-то значение.



Мне было очень трудно черпать вдохновение в это время. И я не собирался ничего навязывать, но это было поистине трудное время для сочинительства. Несмотря на то, что у меня было полно свободного времени, чтобы сочинять, вдохновения не было, потому что мир был в полном дерьме. Так что, как всегда, мне пришлось вернуться к тому, что делает меня счастливым. Когда реальный мир становится слишком реальным для меня, я ухожу в этот мир [в свою домашнюю студию], со всеми своими забавами. Поэтому, когда я начал писать новую пластинку и сочинять новый материал, я начал писать о том, что делает меня счастливым. Например, Кристина [из повести Стивена Кинга "Кристина", в которой речь идёт о проклятой машине, которая так же страшна, как и большинство кинозлодеев], машина. Так что теперь на новом альбоме у нас есть новая песня о Кристине. Поэтому я счастлив!»













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