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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Wednesday 13

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23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records

22 апр 2021 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

29 мар 2021 : 		 Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

2 дек 2019 : 		 WEDNESDAY 13 представили кавер-версию песни GARY NUMAN

17 сен 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

17 авг 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

25 дек 2018 : 		 WEDNESDAY 13 о новом альбоме

20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

23 авг 2018 : 		 WEDNESDAY 13 начнут запись в декабре

16 окт 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

23 авг 2017 : 		 WEDNESDAY 13 на продажу

3 июн 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

19 май 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

29 апр 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WEDNESDAY 13

10 фев 2017 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом

12 авг 2016 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY на новом альбоме WEDNESDAY 13

1 июл 2016 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в следующем году

27 июн 2015 : 		 Фрагмент нового трека WEDNESDAY 13
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|||| 23 мар 2022

WEDNESDAY 13 — о новом альбоме



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WEDNESDAY 13 в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме, выход которого намечен на этот год:

«Я начал писать музыку, как только вернулся домой [в начале пандемии], и к тому времени, когда всё это закончилось, я написал, кажется, около 50 музыкальных произведений, и только 10 песен мне понравились, или 10 песен для меня имели какое-то значение.

Мне было очень трудно черпать вдохновение в это время. И я не собирался ничего навязывать, но это было поистине трудное время для сочинительства. Несмотря на то, что у меня было полно свободного времени, чтобы сочинять, вдохновения не было, потому что мир был в полном дерьме. Так что, как всегда, мне пришлось вернуться к тому, что делает меня счастливым. Когда реальный мир становится слишком реальным для меня, я ухожу в этот мир [в свою домашнюю студию], со всеми своими забавами. Поэтому, когда я начал писать новую пластинку и сочинять новый материал, я начал писать о том, что делает меня счастливым. Например, Кристина [из повести Стивена Кинга "Кристина", в которой речь идёт о проклятой машине, которая так же страшна, как и большинство кинозлодеев], машина. Так что теперь на новом альбоме у нас есть новая песня о Кристине. Поэтому я счастлив!»

WEDNESDAY 13 Talks Upcoming Album:





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