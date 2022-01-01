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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
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Wednesday 13

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9 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Смерть Джоуи стала для меня шоком»

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29 апр 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13
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|||| 9 сен 2022

WEDNESDAY 13: «Смерть Джоуи стала для меня шоком»



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WEDNESDAY 13 в рамках недавней беседы ответил на вопрос, стали ли известия о смерти Джоуи Джордисона для него шокирующими:

«Честно говоря, я ничего не знал о том, что у него плохо со здоровьем. Я знаю, что у него были проблемы со здоровьем, о которых он рассказывал в Интернете в последние пару лет, но что касается того, что это могло привести к смерти или чему-то подобному, я не уверен, что у кого-то были подобные ожидания.

Никто с ним не общался, поэтому, когда мы все узнали об этом, это был шок. Я думаю, он недавно расстался со своей девушкой, так что, возможно, он впервые за долгое время жил один. Никто не упоминал COVID. Я не имею ни малейшего понятия. Было буквально только "он умер во сне", и эту новость сообщили всем. Я надеюсь, что всё так просто, и ему было легко уйти и просто успокоиться. Но я понятия не имею, что с ним происходило. И всё... Когда он умер, ко мне обратились несколько человек: "Что случилось?" Я такой: "Я не знаю". Многие люди думали, что мы с ним постоянно общаемся. Я не знаю никого, с кем бы он общался. Он был настоящим затворником. Так что я не знаю, узнаем ли мы когда-нибудь точно, кроме того, что уже сообщили. И это, вероятно, всё, что мы когда-либо услышим на этот счёт».






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