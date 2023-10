сегодня



WEDNESDAY 13: «Старого материала с Джоуи нет»



В интервью KNAC.COM у Wednesday 13 спросили, есть какой-то неизданный материал, записанный между выходом альбома "Women And Children Last" и смертью Джоуи Джордисона в 2021 году:



«К сожалению, нет. Но в 2018 году WEDNESDAY 13 были в туре, и мы проезжали через Айову. По какой-то причине у нас было два выходных дня, и мы поехали к Джоуи домой. Это был первый раз, когда я увидел его с тех пор, как он расстался со SLIPKNOT. Прошли годы, я не видел его с 2011 года. Мы разговаривали, обнимались, ели потрясающую еду.



Когда мы с Джоуи снова собирались вместе, это было [похоже на то, как будто мы начали с того места, где остановились] — разговаривали о тех же фильмах, о тех же глупостях. Это как со старым другом — вы просто мгновенно сходитесь. И он был таким же... Вспоминая об этом, я хочу упрекнуть себя, потому что его больше нет. И я жалею, что не сделала ничего такого. Но в тот день у него дома он сказал: "Я хочу снова заняться MURDERDOLLS. Мы должны это сделать. Мы должны это сделать. Я хочу этого прямо сейчас". А я такой: "Я не могу этого сделать прямо сейчас. Я должен заниматься..... Я делаю этот новый альбом". Я уже начал работать [над ним]. Мне показалось, что он был рад возможности записать его прямо сейчас, а потом я как будто заставил его ждать. И вот я вернулся к нему в самом начале пандемии и сказал: "Йоу, похоже, что мир закрывается. Не хочешь поработать над новым альбомом и сделать вот это?". А он в ответ такой: "Звучит круто, чувак. У меня есть пара вещей, над которыми я работаю. Я свяжусь с тобой". А потом мир стал меняться. Каждый начал заниматься своим делом. Я начал работать над альбомом [WEDNESDAY 13 2022] 'Horrifier'. А потом, примерно за месяц до его смерти, где-то в 10:30 утра, я получил сообщение от Джоуи, и он прислал мне видео. Он смотрел "Техасскую резню бензопилой". Это был наш фильм, наш фильм ужасов. "Придурок" со Стивом Мартином и "Техасская резня бензопилой" [были] нашими двумя фильмами. И "Автостопщик"; я всегда цитировал "Автостопщика" из "Техасской резни бензопилой". В фильме есть фраза, когда он достает нож и говорит: "У меня есть этот нож, у меня есть этот нож". Я всегда так говорил, и мы сняли это на видео, а потом это вошло в моду у наших фанатов. Они держали таблички с надписью "У меня есть этот нож", и это стало нашей маленькой фишкой. Он написал мне и прислал видео, на котором он смотрит "Автостопщика" с ножом. И он пишет: "У меня есть этот нож". Мы должны записать это на следующем альбоме. И я такой. "Да." Так что я теперь написал эту песню. Итак, она будет на следующем альбоме WEDNESDAY 13 — "I Have This Knife". И вообще, на моем концерте в Далласе будет "Автостопщик" из "Техасской резни бензопилой", он мой специальный гость. Так что, надеюсь, если я запишу эту песню, он появится на ней!»







