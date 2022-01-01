Новое видео WEDNESDAY 13

"You're So Hideous", новое видео группы WEDNESDAY 13, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Horrifier", выходящего седьмого октября:
01. Severed
02. Insides Out
03. Exhume And Devour
04. You're So Hideous
05. Good Day To Be A Bad Guy
06. Return To Haddonfield
07. Horrifier
08. Hell Is Coming
09. Halfway To The Grave
10. Christine: Fury In The Night
11. The Other Side
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