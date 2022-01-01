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Wednesday 13

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20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

23 авг 2018 : 		 WEDNESDAY 13 начнут запись в декабре

16 окт 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

23 авг 2017 : 		 WEDNESDAY 13 на продажу

3 июн 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

19 май 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13
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|||| 19 окт 2022

WEDNESDAY 13 — о любимом альбоме METALLICA



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WEDNESDAY 13 в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какой из альбомов METALLICA для него самый лучший:

«Мой любимый альбом METALLICA — "...And Justice For All". Я не являюсь большим фанатом METALLICA. Я определённо уважаю их и знаю многие их вещи, но альбом ...And Justice For Allё был одним из моих любимых. Мне нравится песня "The Shortest Straw". Я считаю, что это была классная вещь. Наверное, именно её я бы выбрал, если бы делал кавер-версию, и добавил бы в неё настоящий бас. [Смеётся]».

Отвечая на критику в адрес "...And Justice For All" по поводу его продюсирования, Wednesday 13 добавил:

«Для меня это было почти такое же продюсирование... Барабаны на этой записи звучали как ANTHRAX. Но я воспроизводил эти кассеты и прочее через маленький бумбокс, в котором даже не было баса. Так что я никогда не обращал на это внимания. Не думаю, что я вообще обратил на это внимание, пока люди не начали говорить об этом».




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