6 сен 2022



Трек-лист нового альбома THERION



THERION опубликовали трек-лист нового альбома "Leviathan II":



"Aeon of Maat"

"Litany of the Fallen"

"Alchemy of the Soul"

"Lunar Coloured Fields"

"Lucifuge Rofocale"

"Marijin Min Nar"

"Hades and Elysium"

"Midnight Star"

"Cavern Cold as Ice"

"Codex Gigas"

"Pazuzu"







