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*Новое видео BEHEMOTH 51
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 46
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*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
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*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 13
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*Новое видео BEHEMOTH 51
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 46
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 32
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 21
[= ||| все новости группы



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Therion

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20 авг 2022 : 		 Переиздания THERION выйдут осенью

6 май 2022 : 		 Новое видео THERION

20 окт 2021 : 		 Новое видео THERION

11 июн 2021 : 		 Новое видео THERION

7 июн 2021 : 		 Вышел концертный релиз THERION

8 фев 2021 : 		 Успехи в чартах THERION

5 фев 2021 : 		 THERION почти записали новый альбом

22 янв 2021 : 		 Новое видео THERION

13 дек 2020 : 		 Новое видео THERION

14 ноя 2020 : 		 Новая песня THERION

11 мар 2018 : 		 Сборник каверов от THERION выйдет в марте

3 фев 2018 : 		 Новая песня THERION

29 янв 2018 : 		 Новое видео THERION

21 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома THERION

13 янв 2018 : 		 Новая песня THERION

28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома THERION

20 дек 2017 : 		 Новая песня THERION

11 дек 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THERION

6 окт 2017 : 		 Новый альбом THERION выйдет зимой

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления THERION

11 фев 2015 : 		 Новое видео THERION

8 окт 2014 : 		 Вокалистка АРКОНА присоединилась на сцене к THERION

7 окт 2014 : 		 THERION в России: видеообращение к поклонникам

23 фев 2014 : 		 Трейлер нового релиза THERION

14 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD THERION

6 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD THERION
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Переиздания THERION выйдут осенью



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28 октября на виниле состоится выход 4 альбомов THERION — "Secrets Of The Runes", "Lemuria/Sirius B" и "Gothic Kabbalah". Детали здесь.

THERION - Swedish Symphonic Metal Legends Reissue Four Iconic Albums




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