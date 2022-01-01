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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 16
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Therion

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26 авг 2022 : 		 Новое видео THERION

20 авг 2022 : 		 Переиздания THERION выйдут осенью

6 май 2022 : 		 Новое видео THERION

20 окт 2021 : 		 Новое видео THERION

11 июн 2021 : 		 Новое видео THERION

7 июн 2021 : 		 Вышел концертный релиз THERION

8 фев 2021 : 		 Успехи в чартах THERION

5 фев 2021 : 		 THERION почти записали новый альбом

22 янв 2021 : 		 Новое видео THERION

13 дек 2020 : 		 Новое видео THERION

14 ноя 2020 : 		 Новая песня THERION

11 мар 2018 : 		 Сборник каверов от THERION выйдет в марте

3 фев 2018 : 		 Новая песня THERION

29 янв 2018 : 		 Новое видео THERION

21 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома THERION

13 янв 2018 : 		 Новая песня THERION

28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома THERION

20 дек 2017 : 		 Новая песня THERION

11 дек 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THERION

6 окт 2017 : 		 Новый альбом THERION выйдет зимой

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления THERION

11 фев 2015 : 		 Новое видео THERION

8 окт 2014 : 		 Вокалистка АРКОНА присоединилась на сцене к THERION

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23 фев 2014 : 		 Трейлер нового релиза THERION

14 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD THERION
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Новое видео THERION



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Pazuzu, новое видео группы THERION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Leviathan II", выход которого намечен на этот год на Nuclear Blast.




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