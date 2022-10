сегодня



"Codex Gigas", новое видео группы THERION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Leviathan II", выход которого намечен на этот год на Nuclear Blast:



"Aeon of Maat"

"Litany of the Fallen"

"Alchemy of the Soul"

"Lunar Coloured Fields"

"Lucifuge Rofocale"

"Marijin Min Nar"

"Hades and Elysium"

"Midnight Star"

"Cavern Cold as Ice"

"Codex Gigas"

"Pazuzu" http://www.megatherion.com







