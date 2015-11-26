Новая песня THERION

"Leviathan", новая песня группы THERION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Leviathan, выход которого запланирован на 22 января на Nuclear Blast. Альбом будет доступен в следующих вариантах:
- CD Jewelcase
- CD Digipak
- Ltd. CD Digipak + Patch (Ltd. to 500 / Mailorder only)
- Black LP
- Clear LP (Ltd. to 300)
- Gold LP (Ltd. to 300 / Mailorder only)
- Silver LP (Ltd. to 600 / USA exclusive).
Mistis
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MisterKiska
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