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Therion

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3 фев 2018 : 		 Новая песня THERION

29 янв 2018 : 		 Новое видео THERION

21 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома THERION

13 янв 2018 : 		 Новая песня THERION

28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома THERION

20 дек 2017 : 		 Новая песня THERION

11 дек 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THERION

6 окт 2017 : 		 Новый альбом THERION выйдет зимой

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления THERION

11 фев 2015 : 		 Новое видео THERION

8 окт 2014 : 		 Вокалистка АРКОНА присоединилась на сцене к THERION

7 окт 2014 : 		 THERION в России: видеообращение к поклонникам

23 фев 2014 : 		 Трейлер нового релиза THERION

14 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD THERION

6 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD THERION

31 янв 2014 : 		 Трейлер нового DVD THERION

24 янв 2014 : 		 Выход новых релизов THERION отложен

14 янв 2014 : 		 Переиздание "Theli" THERION выйдет в феврале

9 дек 2013 : 		 Лидер THERION о новой опере

12 авг 2013 : 		 Новое видео THERION

4 июн 2013 : 		 Умерла бывшая бэк-вокалистка THERION

29 апр 2013 : 		 THERION представят оперу на концертах

29 сен 2012 : 		 Новые клипы THERION

26 сен 2012 : 		 THERION заключили лицензионную сделку с END OF THE LIGHT RECORDS на Северную Америку
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Новая песня THERION



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"Leviathan", новая песня группы THERION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Leviathan, выход которого запланирован на 22 января на Nuclear Blast. Альбом будет доступен в следующих вариантах:

- CD Jewelcase
- CD Digipak
- Ltd. CD Digipak + Patch (Ltd. to 500 / Mailorder only)
- Black LP
- Clear LP (Ltd. to 300)
- Gold LP (Ltd. to 300 / Mailorder only)
- Silver LP (Ltd. to 600 / USA exclusive).

THERION - New "Leviathan" Single / Lyric Video Available; New Album To Be Released In January 2021



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Mistis


14 ноя 2020, 00:30		после мюзикла должно конечно зайти

Virgo_ad_noctum


14 ноя 2020, 01:25		Повеяло Lemuria/Sirius B ))))

MisterKiska


14 ноя 2020, 01:50		Ну уж получше последней хрени на два диска. Однако конечно самоповтор


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