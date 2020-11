сегодня



Новая песня THERION



"Leviathan", новая песня группы THERION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Leviathan, выход которого запланирован на 22 января на Nuclear Blast. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewelcase

- CD Digipak

- Ltd. CD Digipak + Patch (Ltd. to 500 / Mailorder only)

- Black LP

- Clear LP (Ltd. to 300)

- Gold LP (Ltd. to 300 / Mailorder only)

- Silver LP (Ltd. to 600 / USA exclusive).







