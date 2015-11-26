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THERION почти записали новый альбом



Лидер THERION Christofer Johnsson рассказал о своей новой концепции:



«Я чувствовал себя очень опустошённым после "Beloved Antichrist", потому что это был мой последний большой замысел, последняя мечта, которая должна была осуществиться. Поэтому я подумал, что Therion всегда делали то, что хотели мы, и никогда не слушали ни лейбл, ни фанатов. Нелегко дать фэнам то, что они хотят, нелегко просто взять гитару и написать хит. Поэтому мы подумали, что это вызов — наконец-то дать фэнам то, что они так хотели. Давайте попробуем создать классический звук Therion и посмотрим, сможем ли мы это сделать. Конечно, об этом должны судить фанаты, но мы сделали всё, что могли. Несмотря на то, что изначально всё шло довольно медленно, потом случился творческий взрыв, и мы создали более 40 песен — и это были хорошие песни — и мы поняли, что у нас достаточно материала для трёх альбомов! Поэтому мы решили сделать трилогию, и идея состоит в том, чтобы выпускать по одной пластинке каждый год. Так что "Leviathan II" уже почти записан».



Что касается "Leviathan II" и "Leviathan III", концепция песен и музыки будет одинаковой?



«Да, совершенно в том же стиле. "Leviathan II" будет более мрачным и меланхоличным. В "Leviathan III" войдут песни, которые остались неиспользованными, там будет разнообразие: несколько экспериментальных песен, несколько прогрессивных. На самом деле это можно сравнить с той ситуацией, которая у нас уже была. Если вам нужно дать отсылку на другую запись, "Lemuria" на самом деле похожа на "Leviathan III", там есть песни, которые никуда не вписывались. Ну а "Leviathan II", полагаю, я мог бы сравнить с "Vovin", который тоже очень мрачный и меланхоличный, но это вовсе не значит, что "Leviathan II" будет звучать как "Vovin"».







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