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Therion

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7 июн 2021 : 		 Вышел концертный релиз THERION

8 фев 2021 : 		 Успехи в чартах THERION

5 фев 2021 : 		 THERION почти записали новый альбом

22 янв 2021 : 		 Новое видео THERION

13 дек 2020 : 		 Новое видео THERION

14 ноя 2020 : 		 Новая песня THERION

11 мар 2018 : 		 Сборник каверов от THERION выйдет в марте

3 фев 2018 : 		 Новая песня THERION

29 янв 2018 : 		 Новое видео THERION

21 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома THERION

13 янв 2018 : 		 Новая песня THERION

28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома THERION

20 дек 2017 : 		 Новая песня THERION

11 дек 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THERION

6 окт 2017 : 		 Новый альбом THERION выйдет зимой

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления THERION

11 фев 2015 : 		 Новое видео THERION

8 окт 2014 : 		 Вокалистка АРКОНА присоединилась на сцене к THERION

7 окт 2014 : 		 THERION в России: видеообращение к поклонникам

23 фев 2014 : 		 Трейлер нового релиза THERION

14 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD THERION

6 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD THERION

31 янв 2014 : 		 Трейлер нового DVD THERION

24 янв 2014 : 		 Выход новых релизов THERION отложен

14 янв 2014 : 		 Переиздание "Theli" THERION выйдет в феврале

9 дек 2013 : 		 Лидер THERION о новой опере
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Вышел концертный релиз THERION



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Лидер THERION Christofer Johnsson опубликовал большое сообщение относительно выпущенного концертного релиза, записанного на выступлении в рамках ProgPower 2011.

THERION - ProgPower 2011 Show Available As A Live Album For The First Time:



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