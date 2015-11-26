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Вышел концертный релиз THERION



Лидер THERION Christofer Johnsson опубликовал большое сообщение относительно выпущенного концертного релиза, записанного на выступлении в рамках ProgPower 2011.

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