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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 39
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 20
*Новое видео METALLICA 15
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 14
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Therion

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27 апр 2023 : 		 THERION нашли новый лейбл

28 окт 2022 : 		 Новое видео THERION

30 сен 2022 : 		 Новое видео THERION

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26 авг 2022 : 		 Новое видео THERION

20 авг 2022 : 		 Переиздания THERION выйдут осенью

6 май 2022 : 		 Новое видео THERION

20 окт 2021 : 		 Новое видео THERION

11 июн 2021 : 		 Новое видео THERION

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8 фев 2021 : 		 Успехи в чартах THERION

5 фев 2021 : 		 THERION почти записали новый альбом

22 янв 2021 : 		 Новое видео THERION

13 дек 2020 : 		 Новое видео THERION

14 ноя 2020 : 		 Новая песня THERION

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29 янв 2018 : 		 Новое видео THERION

21 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома THERION

13 янв 2018 : 		 Новая песня THERION

28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома THERION

20 дек 2017 : 		 Новая песня THERION

11 дек 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THERION

6 окт 2017 : 		 Новый альбом THERION выйдет зимой

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления THERION

11 фев 2015 : 		 Новое видео THERION
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THERION нашли новый лейбл



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THERION сообщили о заключении контракта с Napalm Records, на котором осенью состоится выход виниловых версий Secrets Of The Runes, Lemuria, Sirius B и Gothic Kabbalah, а также нового альбома.

«После почти 30 лет, в течение которых мы были подписаны на Nuclear Blast Records, мы почувствовали, что пришло время попробовать что-то новое, поскольку у нас закончился контракт. Napalm Records — один из крупнейших и лучших металл-лейблов в мире, и они проявляли интерес к Therion в течение многих лет, поэтому, когда пришло время искать новый лейбл, было естественно начать переговоры с ними. Мы пришли к соглашению, и теперь мы рады начать работать с ними и уверены, что они проделают отличную работу над грядущим заключительным альбомом трилогии Leviathan».

THERION Sign Worldwide Contract With Napalm Records; New Album To Arrive This Year




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