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THERION нашли новый лейбл



THERION сообщили о заключении контракта с Napalm Records, на котором осенью состоится выход виниловых версий Secrets Of The Runes, Lemuria, Sirius B и Gothic Kabbalah, а также нового альбома.



«После почти 30 лет, в течение которых мы были подписаны на Nuclear Blast Records, мы почувствовали, что пришло время попробовать что-то новое, поскольку у нас закончился контракт. Napalm Records — один из крупнейших и лучших металл-лейблов в мире, и они проявляли интерес к Therion в течение многих лет, поэтому, когда пришло время искать новый лейбл, было естественно начать переговоры с ними. Мы пришли к соглашению, и теперь мы рады начать работать с ними и уверены, что они проделают отличную работу над грядущим заключительным альбомом трилогии Leviathan».







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