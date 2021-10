сегодня



Новое видео THERION



"Nocturnal Light", новое видео группы THERION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Leviathan", выход которого состоялся 22 января на Nuclear Blast. Альбом доступен в следующих вариантах:



- CD Jewelcase

- CD Digipak

- Ltd. CD Digipak + Patch (Ltd. to 500 / Mailorder only)

- Black LP

- Clear LP (Ltd. to 300)

- Gold LP (Ltd. to 300 / Mailorder only)

- Silver LP (Ltd. to 600 / USA exclusive).



Трек-лист:



"The Leaf On The Oak Of Far"

"Tuonela"

"Leviathan"

"Die Wellen Der Zeit"

"Ai Dahaka"

"Eye Of Algol"

"Nocturnal Light"

"Great Marquis Of Hell"

"Psalm Of Retribution"

"El Primer Sol"

"Ten Courts Of Diyu"

"Eye Of Algol" (Alternative Vocals Version)

"Tuonela" (Full Marco Vocals Version)

"Tuonela" (Alternative Vocals Version)

"Tuonela" (Instrumental Version)

"Tuonela" (Orchestral Version)







+0 -0



просмотров: 275