сегодня



Лидер THERION о планах на будущее



CHRISTOFER JOHNSSON опубликовал следующее сообщение:



«Итак, альбомы Leviathan выпущены, и мы сделали все возможное, чтобы дать фанатам то, что они хотели. Многим из вас понравились все альбомы, и мы надеемся, что те, кому они не понравились, нашли хотя бы один Leviathan, который им подходит. А если нет, то хотя бы смогли собрать один Best Of Leviathan I - III, который бы вас устроил. Единственное, чего мы не можем сделать, - это вернуть вам молодость и воссоздать то особое чувство, которое испытываешь в этом возрасте, открывая для себя новую музыку.



Учитывая коммерческий успех первых двух альбомов и меньшее, чем обычно, бессмысленное нытье со стороны интернет-мафии жалобщиков, можно сказать, что миссия по созданию трилогии была выполнена.



Фанаты в Латинской Америке также просили шоу с оркестром в течение 15 лет после того, как мы сделали это в Европе. И вот, наконец, я сдался (после того, как мне предложили кучу денег). Результатом стало аншлаговое выступление на арене с более чем 11 000 мест и оркестром и хором, которые справились с задачей гораздо лучше, чем в Европе. Миссия была выполнена на все сто!



И что теперь? Ну, у нас еще есть мировой тур 2024 года для продвижения трилогии в Европе/Китае и тур для продвижения Leviathan III в Латинской Америке, прежде чем будущее начнет набирать обороты. А что ждет нас после этого?



Ну, будут некоторые изменения. Когда речь заходит о записи, я не совсем понимаю, каким будет следующий альбом THERION. Я знаю только, что впереди будет еще много альбомов THERION. Что я точно знаю, так это то, что после завершения трех сложных альбомов THERION за три года, мне нужен творческий перерыв от группы на некоторое время, и я буду делать не один, а два новых альбома с моим сайд-проектом, звучащим в стиле 70-х, Luciferian Light Orchestra. Дело в том, что эти два альбома не только полностью написаны, но даже частично записаны (все барабаны, бас и гитары). Осталось только дописать клавишные и вокал, прежде чем я смогу их смикшировать и выпустить. Помимо некоторых музыкальных отличий от дебютного альбома, я бы назвал еще и то, что LLO теперь является сайд-проектом THERION, а не моим личным сайд-проектом. На этот раз все было записано участниками THERION и связанными с THERION людьми. И к написанию песен подключился Thomas.



Кроме того, я хочу сделать классический хэви-металл-альбом 80-х годов. Я чувствую, что обязан это сделать 11-летнему Chris'у, который мечтал играть металл еще в 1983 году — без его мечты меня бы здесь не было. Мне достаточно прикоснуться к гитаре, и риффы хэви-металла 80-х начинают литься рекой. В THERION всегда было (и всегда будет) много хэви-металла, но сейчас пришло время выйти на чистую воду, и вместе с Thomas'ом мы уже написали альбом в стиле хэви-металл 80-х, который покажет нынешним пацанам, как это нужно делать. Также для этого альбома мы уже записали барабаны, бас и гитары. И да, это также официальный сайд-проект THERION. И нечего тут придумывать лишнего.



Далее встает вопрос о гастролях. И здесь произойдут некоторые изменения. Я по-прежнему люблю выступать на сцене и никогда бы не ушел полностью из туров, пока у меня хватает здоровья и я все еще могу хорошо выступать. Я уверен, что еще 20 лет буду играть вживую. Но я начал уставать от всего остального в туре, кроме выступления на сцене. Все эти поездки, все это ожидание... Так что мы поднимем планку на ступеньку выше и начнем выбирать концерты по принципу "вишенки". Это значит, что места, где мы собираем меньше всего людей, получаем меньше всего денег или где действуют самые невыгодные правила для артистов, будут исключены из ближайших туров. Это, конечно, означает, что если раньше вероятность того, что мы когда-нибудь снова отправимся в турне по США, была крайне мала, то теперь вы можете считать, что мы больше никогда там не выступим. И в Европе это означает, что в будущем мы также сильно сократим свои концерты. Отсутствие шоу в Великобритании и только одно шоу во Франции в предстоящем туре — это показатель, но я бы также сказал, что без Франции на пути, возможно, не стоит тратить 4 дня на поездку в Испанию и Португалию и обратно. Также может случиться так, что мы не будем совершать тур по Балканам в том же объеме, что и раньше. В 2018 году мы отыграли в Европе 57 концертов. В этот раз мы дадим 30. Я бы ожидал, что в следующий раз будет 15-20.



Так что я хочу сказать, что в будущем вы не сможете рассматривать группу как нечто совершенно привычное в Европе (если только вы не живете в Польше или Нидерландах). Для некоторых стран этот тур будет прощальным концертом, для других он может означать, что мы, по крайней мере, не вернемся еще очень долгое время. Я уже отказался от предложений трех очень известных фестивалей в Европе на это лето, и в этом году мы сыграем только на одном из европейских фестивалей. Я ожидаю, что и в последующие летние месяцы мы будем выступать на 1-2 фестивалях в год. Мы всегда будем играть в Европе, но мы больше не будем рассматривать все страны как достойные внимания.



Что касается Латинской Америки и остального мира, то я ожидаю, что все будет так же, как и всегда. В некоторых странах мы играем всегда, в некоторых — время от времени, когда предложение достаточно хорошее. Другими словами, если вы живете в Мексике, можете не беспокоиться (возможно, мы даже дадим там больше концертов, чем в прошлый раз), а Чили и Колумбия могут быть уверены, что мы всегда будем приезжать. Остальное будет зависеть от предложений и общих условий.



LLO и хэви-металл проект вообще не будут давать концертов».







+2 -0



( 2 ) просмотров: 421

