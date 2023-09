20 сен 2023



Новое видео THERION



"Twilight Of The Gods", новое видео группы THERION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Leviathan III, выходящего 15 декабря на Napalm Records в следующих вариантах:



- 6-Page Digipak CD

- 2LP Gatefold in Black

- 2LP Gatefold Silver LTD to 500 copies

- Die Hard Deluxe Edition Gold / Black Marbled Album Cover Slipmat, Covert Artprint & Alternative Album Cover Artprint LTD to 300copies

- Digipak Bundle Pendant, Cotton Bag, Patch

- Digipak & Shirt Bundle Shirt



Трек-лист:



"Ninkigal"

"Ruler Of Tamag"

"An Unsung Lament"

"Maleficium"

"Ayahuasca"

"Baccanale"

"Midsommarblot"

"What Was Lost Shall Be Lost No More"

"Duende"

"Nummo"

"Twilight Of The Gods"







