Успехи в чартах THERION



Новая работа THERION "Leviathan", выпущенная 22 января, попала на следующие позиции чартов в разных странах:



UK - #8 (Rock & Metal) & #21 (Indie Albums)

Germany - #11

Switzerland - #12

Sweden - #14 (Physical) & #18 (Hard Rock)

Poland - #25

Austria - #45

Italy - #59

Belgium - #173



US - #18 (Current Hard Music Albums)

US - #28 (Top New Artist Albums)

US - #60 (Record Label Independent Current Albums)

US - #136 (Current Digital Albums)

US - #170 (Top Current Albums)







