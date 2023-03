сегодня



Переиздания PESTILENCE выйдут летом



Agonia Records тридцатого июня выпустит ремастированные версии классических альбомов PESTILENCE:



1. “Malleus Maleficarum” (1988)

2. “Consuming Impulse” (1989)

3. “Testimony of the Ancients” (1991)

4. “Spheres” (1993)



Они будут доступны в следующих вариантах:



– Jewelcase CD

– Tape

– Black LP

– Limited LP (11 different patterns)

– Digital http://www.pestilence.fan.pl







+0 -0



просмотров: 192