сегодня



Профессиональное видео с выступления PESTILENCE



Профессиональное видео полного выступления PESTILENCE, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Secrecies of Horror"

"Twisted Truth"

"Lost Souls"

"Land of Tears"

"Prophetic Revelations"

"Testimony"

"Presence of the Dead"

"Stigmatized"

"Morbvs Propagationem"

"Deificvs"

"Dehydrated"

"Out of the Body"







+2 -0



просмотров: 266