30 апр 2021



Обучающее видео от PESTILENCE



PESTILENCE разместили видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Morbvs Propagationem". Этот трек взят из альбома "Exitivm", выход которого намечен на двадцать пятое июня на Agonia Records.



Трек-лист:



01. In Omnibvs (Intro)



02. Morbvs Propagationem



03. Deificvs



04. Sempiternvs



05. Internicionem



06. Mortifervm



07. Dominatvi Svbmissa



08. Pericvlvm Externvm



09. Inficiat



10. Exitivm



11. Immortvos



12. Personatvs Mortem (Outro)



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Jewelcase CD

- Digi CD

- Box CD

- Black LP

- Ultra Clear LP

- Blood Vanilla LP*

- Picture LP**

- Pinwheel LP***

- Firebreath LP***

- Digital



* Bandcamp exclusive

** With antistatic all-print slipmat only at Agonia Webshop

*** Agonia Webshop exclusive







+1 -1



просмотров: 166